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Sergen Yalçın'ın yardımcıları PFDK'da

Siyah-beyazlı takımda antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Moreno ve Hakan Çalışkan Adana Demirspor maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Sergen Yalçının yardımcıları PFDKda
Maçın ardından saha kenarında gerginlik yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.

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