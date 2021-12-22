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Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oluyor

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan istifa eden Sergen Yalçın, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Şampiyon hocanın, Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City'nin başına geçeceği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçının yeni takımı belli oluyor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ın başında şampiyon tamamlayan fakat bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde istenilen sonuçları alamayınca istifa eden Sergen Yalçın'ın, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Olumlu bakıyor

Akşam'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, satın almaya hazırlandığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin başına Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor.

Bu konu hakkında Yalçın ile görüşen Ilıcalı'nın olumlu yanıt aldığı ve bu yüzden tecrübeli hocanın Türkiye içinden gelen teklifleri reddettiği kaydedildi.

  • "Türklerden oluşan bir takım istiyorum"
  • Acun Ilıcalı daha önce yapmış olduğu bir açıklamada, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

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