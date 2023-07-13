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Spor

Sertaç Şanlı Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, son olarak Barcelona'da forma giyen pivot oyuncu Sertaç Şanlıyı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

12:15 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
32 yaşındaki Pivot 2 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki Pivot 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı’yı kadrosuna kattı.


Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Sertaç Şanlı, Barcelona ile geçirdiği 2 sezonluk İspanya kariyerinde 1 İspanya Ligi ve 1 Kral Kupası zaferi yaşadı.



Fenerbahçe, Sertaç Şanlı'yı bu gönderi ile açıkladı:


#Fenerbahçe Beko
#Sertaç Şanlı
#Barcelona
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