Sertaç Şanlı Fenerbahçe Beko'da

32 yaşındaki Pivot 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı’yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.
Sertaç Şanlı, Barcelona ile geçirdiği 2 sezonluk İspanya kariyerinde 1 İspanya Ligi ve 1 Kral Kupası zaferi yaşadı.
Fenerbahçe, Sertaç Şanlı'yı bu gönderi ile açıkladı:
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2 saat önce