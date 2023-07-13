Sertaç Şanlı Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.