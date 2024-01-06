Servet Çetin'den dikkat çeken çıkış: Leş kargaları var

Teknik direktör Servet Çetin, İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'a imza atması beklenen 17 yaşındaki futbolcu Yunus Emre Konak'ın transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunus Emre'nin gelişimine zerre katkısı olmayanlarına reklam yaptığını belirten Çetin, "Gerekli açıklamaları yapmazlarsa ben detaylıca yaparım" dedi.





Türkiye Gazetesi'ne konuşan Servet Çetin'in açıklamaları şöyle:





"Sokakta görse tanımayacak kişiler oyuncuyu sahiplenmeye çalışıyor"





"Aslında böyle reklam tarzı şeyleri ve kendimi öne çıkarmayı sevmiyorum. Bu röportajları yapmayı da istemiyordum ama 2 gündür gündemi takip ediyorum. Oyuncuyu sahiplenmeye çalışan leş kargaları var. Eğer böyle yapmaya devam ederlerse ben de oyuncuyu nasıl kazandığımı, hiç kimsenin ufacık bir faydasının olmadığını, bizim çıkardığımızı detaylıca anlatacağım. Gerçekten ülkemizde kendi reklamını yapıp, satmaya çalışanlar var, onların sahtekarlıklarını da biliyoruz. Gerekli açıklamaları yapmazlarsa ben detaylıca yaparım. Şu an zerre katkısı olmayanlar çıkıp çocuğun üzerinden reklam yapıyor. Sanki kendileri yapmışlar gibi davranıyorlar. Bu tarz insanlar hiçbir gence faydası olmadan çıkartılmış oyuncuyu sahiplenmeye çalışır. Yıllarca ben de bu piyasanın içindeyim. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Yunus Emre Konak'ı sokakta görse tanımayacak kişiler oyuncuyu sahiplenmeye çalışıyor. Bakacağız, hak edene hak ettiklerini veriyorlar mı?"













"Onun gibi 6 numara bulmak kolay değil"





"Bence mevcut durumdan çok daha iyisini yapacak bir potansiyele sahip. Çok iyi bir 6 numara olur, zaman zaman 8 numara da oynar. Çok koşar, agresifliği ve sertliği yerinde. Ayağı ve hava topları kötü değil, biraz daha topla öne çıkabilse iyi şutlar çekebilir. Doğru pozisyon almayı öğrendikçe daha iyi olacak. Henüz çok daha yeni başladı oynamaya. Fizik yapısı ve özgüveni geliştikçe yön değiştirmeleri daha iyi olacak. Önü çok açık. Çok iyi yerlere gelecek. Artık Avrupa'da bu tarz 6 numara oyuncu bulmak kolay değil."









EURO 2024'e gidebilir mi?





"Takımdaki oyuncu yapısı önemli. Eğer o pozisyonda Yunus'tan iyisi yoksa neden olmasın? 18 yaşında diye bekleyelim mi? 16 yaşında da hak ediyorsa oynat. Benim öyle bir imkanım olsa alırdım."





"Arda Güler'in bir senesi kayboldu"





"Genç oyuncu, şans geliyorsa hemen gitmeli. Oradaki imkanlar buradan daha iyi. Avrupa'ya adım atsınlar, gelişimleri daha iyi olacak. Mesela Arda Güler... Fenerbahçe'de bir senesi kayboldu. Kendisinde o yetenek ve kabiliyet vardı, oynayabilirdi ama bir sene beklenildi. Daha da üstüne oynayıp, gidebilirdi."



















