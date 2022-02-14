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Fenerbahçeli eski yıldızdan, Szalai ve Kim Min-Jae yorumu: İyi stoper değiller

Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş olan eski milli futbolcu Servet Çetin, şu anda üç büyüklerdeki stoperlerin iyi olmadığını söyledi. Çetin, "Galatasaray’daki Marcao iyi. Diğerleri bana göre oraların oyuncuları değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Servet Çetinden Szalai ve Kim Min-Jae yorumu: İyi stoper değiller
Kim Min-Jae ve Attila Szalai

Türkiye'de büyük takımların formalarını giymiş ve milli takımda oynama başarısını göstermiş olan eski futbolcu ve Sivasspor Yardımcı Antrenörü Servet Çetin, Süper Lig'deki stoperleri değerlendirdi.

"İyi stoper değiller"

Ajansspor'a konuşan Çetin, şu anda üç büyüklerde oynayan stoperlerin iyi olmadığını söyledi. Servet Çetin, "Attila Szalai ve Kim Min-Jae'yi beğenmiyorum. Aynı şekilde Beşiktaş’ın stoperlerini de beğenmiyorum. Galatasaray’daki Marcao iyi. Diğerleri bana göre oraların oyuncuları değil. Bu takımlara daha iyi stoperler alınabilir" ifadelerini kullandı.

"Çok abartılıyorlar"

Szalai ve Kim Min-Jae için Avrupa'dan tekliflerin sorulması üzerine Çetin, "Ortalıkta stoper olmadığı için onlar da kıymete biniyor. Bu zamanda iyi stoper bulmak zor. O yüzden çok değerlendiler. Bizim dönemimizde daha kaliteli stoperler vardı. Szalai ve Kim’in abartıldığını düşünüyorum. Ahım şahım bir şey yaptıkları yok. Oyuna katılmıyorlar. Kaç tane golleri var? Savunmayı da iyi yapmıyorlar. Fenerbahçe’deki eski stoperlere bir bakın. Mesela Luciano, Lugano, Kjaer vardı. Bence onların yanında bunlar stoper değil. Aralarında dağlar kadar fark var" cevabını verdi.

  • "Yerli oyunculara fırsat vermiyoruz"
  • Gençlere fırsat verilmediğini belirten Servet Çetin, "Yerli oyunculara fırsat tanımıyoruz. Genç oyuncuyu alıp oynatamıyoruz. Özellikle stoper bölgesine biraz daha tecrübe lazım. Ama şans vermeden de yerli oyuncu çıkartamayız. Bazı insanların sorumluluk alıp gençleri oynatması gerek" dedi.

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