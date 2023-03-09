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Spor

Fenerbahçe avantaj peşinde

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam saat 23.00'te deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

09:42 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak. İki takım arasındaki maç saat 23.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.


Fenerbahçe ve Sevilla 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.


Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda PSV ile eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yeniImesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.


Sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Lamaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikten gelen 14 puanla lider bitirdi.


Grupta, 3 Kasım 2022de 2-0 galip geldiği son Dinamo Kiev deplasmanından 4 ay sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak Fenerbahçe, Sevilla deplasmanından avantajlı skorla dönmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, 16 Mart'taki rövanş maçında da rakibini eleyerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.


Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo, Alioski ve Serdar Dursun da yer almadı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oosterwolde ve Samet ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.





#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
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Fenerbahçe avantaj peşinde
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