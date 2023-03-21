Sevilla’da Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı

La Liga takımlarından Sevilla’da Teknik Direktör Sampaoli dönemi sona erdi. Julen Lopetegui’den görevi devralan Sampaoli, La Liga’da 19, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 ve Kral Kupası’nda 5 olmak üzere toplam 31 maçta takımın başındaydı. Arjantinli çalıştırıcı, Sevilla kariyerini 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı.

Sampaoli idaresindeki Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’yi eleyerek, çeyrek finale yükselmişti. Sevilla’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Jorge Sampaoli’ye kulübe olan bağlılığı için teşekkür eder ve kendisine gelecekte bol şanslar dileriz” ifadeleri kullanıldı.