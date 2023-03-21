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Spor

Sevilla’da Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek yoluna devam eden İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Teknik Direktör Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
13:50 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, ligde 14. sırada bulunuyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, ligde 14. sırada bulunuyor

La Liga takımlarından Sevilla’da Teknik Direktör Sampaoli dönemi sona erdi. Julen Lopetegui’den görevi devralan Sampaoli, La Liga’da 19, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 ve Kral Kupası’nda 5 olmak üzere toplam 31 maçta takımın başındaydı. Arjantinli çalıştırıcı, Sevilla kariyerini 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı.


Fenerbahçe'yi elemişlerdi

Sampaoli idaresindeki Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’yi eleyerek, çeyrek finale yükselmişti. Sevilla’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Jorge Sampaoli’ye kulübe olan bağlılığı için teşekkür eder ve kendisine gelecekte bol şanslar dileriz” ifadeleri kullanıldı.


İspanyol temsilcisi, ligde küme düşme hattının hemen üzerinde 14. sırada bulunuyor.



#La Liga
#Sevilla
#Jorge Sampaoli
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