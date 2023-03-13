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Spor

Sevilla'ya hazırlanan Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:33 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Sevilla
1 saat önce
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Sevilla'ya hazırlanan Fenerbahçe taktik çalıştı
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