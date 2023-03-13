Sevilla'ya hazırlanan Fenerbahçe taktik çalıştı

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.