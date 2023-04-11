|
Reklam
Reklam
Spor

Seyircisiz maçta seyircisiz oynama cezası aldılar

TFF 3. Lig'de seyircisiz oynanan Elazığspor-Edirnespor maçındaki saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

17:20 . 11/04/2023 Salı
IHA
Elazığspor, Edirnespor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Elazığspor, Edirnespor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Entegre Solar Elazığspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip bir maç daha seyircisiz oynama cezası aldı.


Elazığspor, bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçına taraftarından yoksun çıkacak.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:


’’Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”






#TFF 3. Lig
#Elazığspor
#Edirnespor
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.