Seyircisiz maçta seyircisiz oynama cezası aldılar

Entegre Solar Elazığspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip bir maç daha seyircisiz oynama cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

’’Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”