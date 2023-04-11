Seyircisiz maçta seyircisiz oynama cezası aldılar

Elazığspor, Edirnespor'a 2-0 mağlup olmuştu.
Entegre Solar Elazığspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip bir maç daha seyircisiz oynama cezası aldı.
Elazığspor, bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçına taraftarından yoksun çıkacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:
’’Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”