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Beşiktaş tribün lideri öldürüldü: Katiliyle aynı masada oturmuş

İstanbul Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan kafede oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine yakın bir noktada yakalanan katil zanlısı Mustafa Y.’nin tribünde yaşadıkları küfürleşmeden dolayı cinayeti işlediği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Seyit Subaşı kimdir? Seyit Subaşı neden öldürüldü?
Polis, katil zanlısını yakaladı.

Olay, dün Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, katil zanlısı Mustafa Y. ile Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı(43) arasında tribünde küfürleşme yaşandı. Yaşanan tartışmadan sonra taraflar arasında husumet oluştu. Daha sonra Seyit Subaşı, Bayrampaşa’daki bir kafede otururken katil zanlısı Mustafa Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı düzenleyen şüpheli Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla birlikte olay yerinin yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Seyit Subaşı
Seyit Subaşı

“Adam kanlar içinde yerde kaldı”

Yaşananları anlatan görgü tanığı Besim Aygür, “Aynı masada oturan iki kişi sohbet ediyorlar. Sonra aniden kalkıp ateş ediyor. İkisi boşa gidiyor, üçü isabet ediyor. Adam kanlar içinde yerde kalıyor. Vuran koşarken sivil polis adamı alıyor. Olayı gördüm koşarak geldim. Bizim taksicilerden biri vuruldu mu diye geldim. 5 el ateş edildi. İkisi boşa gitti, üçü isabet etti. Buradan sivil polis geçiyormuş. Polis arabayı önüne çekip aldı adamı. Yaralı yerde yatarken ambulans çağırdılar. Ambulansa alıp götürdüler” dedi.

Seyit Subaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DHA
Seyit Subaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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