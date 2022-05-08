Sezon finali Vodafone Park'ta

Süper Lig’de sezonun son derbi maçında bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

Ligde son 8 maçta sadece 2 kez kazanan siyah-beyazlı takım, evinde oynayacağı derbiyi kazanarak Avrupa hedefini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetiminde Beşiktaş, 5 maçta 2’şer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Savunmada önemli eksikler

Beşiktaş’ta cezası biten Josef, derbide yer alabilecek. Siyah-beyazlılarda cezalı Rosier ile Montero forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Vida da kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe’de cezalı Serdar Aziz’in yanı sıra, sakat olan Szalai, Pelkas, Crespo, Kim ve Arda derbide forma giyemeyecek. Bu arada Arda’nın sezonu kapattığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Park

Vodafone Park YAYIN: beIN Sports 1

beIN Sports 1 HAKEM: Arda Kardeşler

Arda Kardeşler SAAT: 19.00

19.00 BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Serdar, Kenan, Umut, Josef, Atiba (Can), Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Ersin, Welinton, Serdar, Kenan, Umut, Josef, Atiba (Can), Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

Valerien Ismael FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun

Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

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