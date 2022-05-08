Sezon finali Vodafone Park'ta

Süper Lig’de sezonun son derbi maçında bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.
Ligde son 8 maçta sadece 2 kez kazanan siyah-beyazlı takım, evinde oynayacağı derbiyi kazanarak Avrupa hedefini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetiminde Beşiktaş, 5 maçta 2’şer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.
Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Savunmada önemli eksikler
Beşiktaş’ta cezası biten Josef, derbide yer alabilecek. Siyah-beyazlılarda cezalı Rosier ile Montero forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Vida da kamp kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe’de cezalı Serdar Aziz’in yanı sıra, sakat olan Szalai, Pelkas, Crespo, Kim ve Arda derbide forma giyemeyecek. Bu arada Arda’nın sezonu kapattığı kaydedildi.
- BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE
- STAT: Vodafone Park
- YAYIN: beIN Sports 1
- HAKEM: Arda Kardeşler
- SAAT: 19.00
- BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Serdar, Kenan, Umut, Josef, Atiba (Can), Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
- TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
- FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun
- TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal