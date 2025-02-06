Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı! Thunder Suns'ı mağlup etti

Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-101 mağlup etti. Heat'te Tyler Herro 30 sayı, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma kaydetti.