Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı! Thunder Suns'ı mağlup etti

Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı! Thunder Suns'ı mağlup etti

11:186/02/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı kaydetti.
Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 140-109 yendi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 140-109 yendi. NBA'de 11 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Thunder, konuk ettiği Suns'ı 31 sayı farkla geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Suns'ta Bradley Beal ise 25 sayı kaydetti.


Porter ve Jokic'in sayıları Nuggets'a galibiyeti getirdi


Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 144-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Nuggets'ta Michael Porter Jr. 39 sayıyla oynarken, Nikola Jokic ise 38 sayı üretti. Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28, Trey Murphy'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.


Milli basketbolcu Adem Bona'dan 11 sayı


Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-101 mağlup etti. Heat'te Tyler Herro 30 sayı, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma kaydetti.


Anthony Edwards'tan 49 sayı


Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 49 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Bulls'ta ise Coby White 20 sayı, Josh Giddey ise 19 sayı attı.


Sonuçlar


Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 125-126

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 102-112

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-118

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-119

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-108

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 107-138

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 127-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 144-119

Utah Jazz-Golden State Warriors: 131-128

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 140-109

Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-130

#NBA
#Basketbol
#Shai Gilgeous-Alexander

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara Güdül hak sahibi belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu