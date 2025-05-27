Shakhtar Donestk Arda Turan'ı resmen açıkladı: İşte sözleşme detayları

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan,

"Zengin bir tarihe ve büyük geleneklere sahip bu kulübe katıldığım için gurur duyuyorum. Bu takım, Avrupa çapında tanınan ve her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmaya ve oyunumuzla taraftarlarımıza mutlu anlar yaşatmayı umuyorum. Ukrayna ve Avrupa'da kupa kazanmak için son derece motiveyiz."