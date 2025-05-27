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Shakhtar Donestk Arda Turan'ı resmen açıkladı: İşte sözleşme detayları

Shakhtar Donestk Arda Turan'ı resmen açıkladı: İşte sözleşme detayları

21:4627/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arda Turan sözleşmeye imzayı İstanbul'da attı.
Arda Turan sözleşmeye imzayı İstanbul'da attı.

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donestk son olarak Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan'ın göreve getirildiğini açıkladı. Turuncu-siyahlı kulüp, sözleşme detaylarını da duyurdu.

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donestk, son olarak Eyüpspor'da görev yapan Arda Turan'ın göreve getirildiğini açıkladı.


38 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Turan, Shaktar Donestk'in 39. hocası oldu.


Shakhtar Donestk'in 'Hoşgeldin Arda Turan' paylaşımı:


"OLDUKÇA MOTİVEYİZ"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan,
"Zengin bir tarihe ve büyük geleneklere sahip bu kulübe katıldığım için gurur duyuyorum. Bu takım, Avrupa çapında tanınan ve her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmaya ve oyunumuzla taraftarlarımıza mutlu anlar yaşatmayı umuyorum. Ukrayna ve Avrupa'da kupa kazanmak için son derece motiveyiz."
dedi.

Teknik direktörlük kariyerine, 2023'de Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon takımıyla 36 maçta 53 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.




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