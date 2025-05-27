Shakhtar Donestk Arda Turan'ı resmen açıkladı: İşte sözleşme detayları

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donestk son olarak Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan'ın göreve getirildiğini açıkladı. Turuncu-siyahlı kulüp, sözleşme detaylarını da duyurdu.
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donestk, son olarak Eyüpspor'da görev yapan Arda Turan'ın göreve getirildiğini açıkladı.
38 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Turan, Shaktar Donestk'in 39. hocası oldu.
Teknik direktörlük kariyerine, 2023'de Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon takımıyla 36 maçta 53 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.