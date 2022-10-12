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ÖZET | Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Real Madrid'in beraberlik golünü son dakikada atan Antonio Rüdiger'in kaşı yarıldı. Alman oyuncunun kaşına 20 dikiş atıldı. Antonio Rüdiger'in sakatlandığı pozisyonu ve Shakhtar Donetsk-Real Madrid maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Shakhtar Donetsk-Real Madrid ​1-1 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Rüdiger'in kafa vuruşu esnasında kaşı yarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. F Grubu'nda ilk 3 maçını kazanan Real Madrid, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Antonio Rüdiger'in sakatlandığı pozisyon

Ev sahibi ekibin golünü 46. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti. Real Madrid'e beraberliği getiren golü ise 90+5. dakikada Antonio Rüdiger attı. Topa iyi yükselen Alman oyuncu, kafa vuruşunun ardından rakip kaleci Trubin ile çarpıştı. Kaşı açılan Rüdiger'e 20 dikiş atıldı. Tecrübeli oyuncu karşılaşma sonrasında 'Yaşıyoruz' mesajı paylaştı.

Rüdiger'in paylaşımı
Rüdiger'in paylaşımı

Real Madrid 10 puan ile zirvede

Alınan bu beraberliğin ardında Real Madrid puanını 10'a, Donetsk ise 5'e yükseltti.

Shakhtar Donetsk-Real Madrid maç özeti
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