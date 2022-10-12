ÖZET | Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. F Grubu'nda ilk 3 maçını kazanan Real Madrid, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Antonio Rüdiger'in sakatlandığı pozisyon
Ev sahibi ekibin golünü 46. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti. Real Madrid'e beraberliği getiren golü ise 90+5. dakikada Antonio Rüdiger attı. Topa iyi yükselen Alman oyuncu, kafa vuruşunun ardından rakip kaleci Trubin ile çarpıştı. Kaşı açılan Rüdiger'e 20 dikiş atıldı. Tecrübeli oyuncu karşılaşma sonrasında 'Yaşıyoruz' mesajı paylaştı.
Real Madrid 10 puan ile zirvede
Alınan bu beraberliğin ardında Real Madrid puanını 10'a, Donetsk ise 5'e yükseltti.