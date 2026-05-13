Shakhtar maçında korku dolu anlar: Hava saldırısı gerçekleşti

20:4513/05/2026, Çarşamba
Arda Turan

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in Obolon Kyiv ile oynadığı mücadele, hava saldırısı alarmı nedeniyle üçüncü kez durdu.

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’ta korku dolu anlar yaşandı. Ukrayna Premier Ligi’nde oynanan Obolon Kyiv karşılaşması, hava saldırısı alarmı nedeniyle üçüncü kez durduruldu.

Mücadelede sirenlerin çalmasıyla birlikte hakem oyunu durdururken, futbolcular ve teknik heyet güvenlik protokolleri kapsamında soyunma odalarına yönlendirildi.

Ukrayna’da devam eden savaşın gölgesinde oynanan karşılaşma, tribünlerde ve saha kenarında büyük paniğe neden olurken, maçın akıbetiyle ilgili gözler karara çevrildi. Karşılaşmanın tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek karar bekleniyor.




#Shakhtar Donetsk
#Arda Turan
#Ukrayna Premier Ligi
