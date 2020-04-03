BUNDESLİGA

Signal Iduna Park koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor

Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park, koronavirüs salgınından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet verecek.

Haber Merkezi AA
Dortmund'un iç saha maçlarını oynadığı 81 bin 365 kişi kapasiteli stadı.

Dortmund'un iç saha maçlarını oynadığı 81 bin 365 kişi kapasiteli stadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.


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