SERİE A

Simon Kjaer hangi takımda oynuyor: Kjaer transfer oldu mu?

Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu: Satın alma opsiyonu kullanıldı

Milan, Sevilla’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer’in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Danimarkalı savunmacı için Milan’ın kasasından 3.5 milyon Euro çıkacak.

Haber Merkezi İHA
Simon Kjaer, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasınd Sevilla'ya transfer olmuştu.

Simon Kjaer, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasınd Sevilla'ya transfer olmuştu.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Serie A takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı. Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer ile 2022'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İki takım da Kjaer konusunda anlaşmaya vardı ve resmi açıklamalar yapıldı. Milan, Kjaer’i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon Euro’yu çıkaracak.

  • Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan’da bu sezon 9 maçta görev aldı.

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