Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu: Satın alma opsiyonu kullanıldı

Serie A takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı. Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer ile 2022'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İki takım da Kjaer konusunda anlaşmaya vardı ve resmi açıklamalar yapıldı. Milan, Kjaer’i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon Euro’yu çıkaracak.