Sinan Bolat Fenerbahçe için gün sayıyor

Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent forması giyen milli kaleci Sinan Bolat ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takım, devre arasında da 33 yaşındaki kaleciyi kadroya katmak istemiş, yüksek bonservis üzerine transfer gerçekleşmemişti.
İkinci yarı forma giyemedi
Sinan, sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe’ye imza atacak. Gent, milli kalecinin sözleşmesini uzatmak istemiş, ancak Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Sinan bu teklifi geri çevirdiği için ikinci yarıda hiçbir maçta forma giymemişti.
- Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleciyle 1+ 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
A Milli Takım kalecileri Altay Bayındır, Sinan Bolat ve Uğurcan Çakır yeni antrenörleri Michael Rechne ile poz verdi pic.twitter.com/UJENMn6fYg
A Milli Takım kalecileri Altay Bayındır, Sinan Bolat ve Uğurcan Çakır yeni antrenörleri Michael Rechne ile poz verdi pic.twitter.com/UJENMn6fYg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2021