Sinan Bolat Fenerbahçe için gün sayıyor

Transfermarkt verilerine göre Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro.

Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent forması giyen milli kaleci Sinan Bolat ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takım, devre arasında da 33 yaşındaki kaleciyi kadroya katmak istemiş, yüksek bonservis üzerine transfer gerçekleşmemişti.

İkinci yarı forma giyemedi

Sinan, sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe’ye imza atacak. Gent, milli kalecinin sözleşmesini uzatmak istemiş, ancak Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Sinan bu teklifi geri çevirdiği için ikinci yarıda hiçbir maçta forma giymemişti.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleciyle 1+ 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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