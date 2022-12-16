Spor Sinan Bolat Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupaya transfer olur
FUTBOL FUTBOL

Sinan Bolat: Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupa'ya transfer olur

Belçika ekibi Westerlo'nun kalecisi Sinan Bolat, takımın Antalya'da yaptığı kampta açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, "Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın takımlarında göstermiş oldukları performans ortada. En kısa zamanda inşallah Avrupa'ya transfer olurlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" dedi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sinan Bolat: Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupaya transfer yapar!
Sinan Bolat, A milli takımın kalesini 12 kez korudu.

Westerlo, Dünya Kupası arasını Antalya'da değerlendiriyor. Kampta konuşan tecrübeli kaleci Sinan Bolat, açıklamalarda bulundu.

Antalya kampını değerlendiren Bolat, "Kampımız çok iyi gidiyor. Hem otelimiz hem de idman yaptığımız sahalar çok iyi. Bir sakatlık olayı da yaşanmadı. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayarak Belçika'ya hazır dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Sinan Bolat, sezon başı bedelsiz olarak Westerlo'nun yolunu tutmuştu.
Sinan Bolat, sezon başı bedelsiz olarak Westerlo'nun yolunu tutmuştu.

"Takımın sahibinin Türk olması gurur verici"

Kulübün sahiplerinin Türk olmasıyla ilgili ise tecrübeli kaleci, "Benim için de ayrı bir gurur. Ben yıllardır Belçika'da futbol oynuyorum. Bir Türk'ün kulübü satın alması benim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu. Oktay başkanımız ve Hasan ağabeyin bunda çok büyük emeği var. Sonuçlar beklediğimizden de iyi. Dünya Kupası arasını iyi geçirerek kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Takımdaki Türklerin yetenekleri ortada"

Takımdaki Türk oyunculardan da övgüyle bahseden 34 yaşındaki kaleci, "Hem ağabeyleri olarak, hem de yıllardır orada oynadığım için görevim, onların iyi hissetmesi ve adaptasyon süreçlerini iyi geçirmelerine yardımcı olmak. Onlar da çok iyi adapte oldular. Kaliteleri ortada. İnsanlıkları da çok kaliteli. Bu performansı devam ettirerek kulübümüzü iyi seviyeye getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Westerlo'daki Türk isimler, Muhammed Gümüşkaya, Ravil Tagir, Sinan Bolat ve Halil Akbunar.
Westerlo'daki Türk isimler, Muhammed Gümüşkaya, Ravil Tagir, Sinan Bolat ve Halil Akbunar.

"Westerlo'ya faydalı olmak istiyorum"

Kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirten Bolat, "4 senelik bir imza attım. İmzalamadan önce hedeflerim vardı. İlk etapta Westerlo Kulübü'nü daha iyi seviyelere getirmek ve faydalı olmak istiyorum" dedi.

"Uğurcan ile Altay inşallah Avrupa'ya transfer yapar"

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın da performanslarını değerlendiren Bolat, "Hepsiyle birebir tanışıyorum ve idmanlarda birlikte çalıştık. Hepsi iyi kaleciler. Takımlarında göstermiş oldukları performans da ortada. En kısa zamanda inşallah Avrupa'ya transfer olurlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Doğan da Fransa'da iyi performans sergiliyor. Umarım kısa zamanda Avrupa'ya transfer olurlarsa iyi performanslar sergileyecekler" diye konuştu.

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır.
Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır.

İlhan Palut: "Trabzonspor'u tedirgin edemedik"
SPOR
İlhan Palut: "Trabzonspor'u tedirgin edemedik"

Fenerbahçe'nin yıldızları transferin gözdesi
SPOR
Fenerbahçe'nin yıldızları transferin gözdesi

Galatasaray Comolli ile masaya oturuyor
SPOR
Galatasaray Comolli ile masaya oturuyor
Düdük astırıldı

Düdük astırıldı

​TBF, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti.
Trabzonsporu tedirgin edemedik

'Trabzonspor'u tedirgin edemedik'

​İlhan Palut, Konyaspor konusunda geniş bir değerlendirme yaptı.
Transferin gözdesi oldular

Transferin
gözdesi oldular

​Fenerbahçe'de 9 futbolcunun talibi var.
Comolli ile masaya oturuluyor

Comolli ile masaya oturuluyor

​Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı.
Gözünü üçüncü <br>kupaya dikti

Gözünü üçüncü
kupaya dikti

Fransa, son şampiyon unvanını korumak için sahaya çıkacak. ​
Hüzünlü ve gururlu

Hüzünlü ve gururlu

Fas dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Mbappe <br>Messi'yi tehdit etti

Mbappe
Messi'yi tehdit etti

Fransa-Arjantin finali Avrupa basınında geniş yer buldu.
Marka değerinin<br>artması gerekiyor

Marka değerinin
artması gerekiyor

TFF Başkanı Büyükekşi, 6 aylık görev sürecinde yaptıklarını anlattı.
Final maçının <br>hakemi belli oldu

Final maçının
hakemi belli oldu

​Arjantin-Fransa maçını yönetecek hakem açıklandı.
Okan Buruk<br> oyuncusunu savundu

Okan Buruk
oyuncusunu savundu

​Sorulan soru sonrasında futbolcusundan yana tavır aldı.
'Gönderemeyiz!'

'Gönderemeyiz!'

​Şenol Güneş, Giresunspor maçı sonrasında konuştu.
Portekiz'de yollar ayrıldı

Portekiz'de yollar ayrıldı

​Ronaldo'yu yedek bırakması turnuvaya damga vurmuştu.
Arda Güler için <br>2.5M€ ödenecek

Arda Güler için
2.5M€ ödenecek

​Kulüp başkanı genç yıldız adayı için alınacak parayı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.