Ünlü yorumcudan Batshuayi iddiası: 20 üzeri gol atar

Batshuayi'nin bonservisi için 3.5 milyon euro ödendi.

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar Belçikalı futbolcunun transferini eleştirirken, Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'den iddialı bir yorum geldi.

Engin, "Batshuayi sakatlanmazsa ve çoğu maçta oynarsa 20 golden fazla atar. Herkesle iddiaya girerim. Batshuayi geçen sene Beşiktaş'a gelmeseydi bugün Batshuayi ile ilgili herkes çok iyi yorumlar yapıyordu" dedi.

Sinan Engin

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Ülker Stadyumu'nda taraftarı selamladı pic.twitter.com/rp0FepmlTE — SPOR (@yenisafakspor) September 3, 2022