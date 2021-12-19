Sinan Engin Fenrbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü açıkladı

Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi.

Beyaz TV ekranlarında aldığı duyumlar olduğunu belirten Engin, "Beşiktaş Slaven Bilic'e teklif yapmış. Bilic ise, 'Fenerbahçe ile anlaştım' demiş. Doğrudur, yalandır bilemiyorum. Ancak benim aldığım bilgi bu yönde. Yalansa, yalanlayabilirler" dedi.

Bilic bir dönem Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

"Pereira ile konuşulmuş"

Sinan Engin, Vitor Pereira'nın keyifsiz görüntüsüne dikkati çekerek, "Pereira ile oturulmuş ve konuşulmuş. Derbiyi kaybederse erken de gidebilir" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın hoca aramasına gerek yok"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili de konuşan Engin, "Beşiktaş'ın teknik direktör aramasına gerek yok. Ocak ayında Şenol Güneş ile imzalasınlar. Şenol Güneş'in de diretmesine gerek yok. Hocam gel ve işleri düzelt" dedi.