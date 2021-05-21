Spor Sinop Şehir Stadı için tarih verildi
FUTBOL FUTBOL

Sinop Şehir Stadı için tarih verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24 milyon maliyetle 2019 yılında yapımına başlanan Sinop Şehir Stadı'nın yüzde 65'lik bölümü tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Sinop Şehir Stadı için tarih verildi
Sinop Şehir Stadı projesi

Denize 100 metre mesafede 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı içerisinde idari birimlerin yanı sıra tüm salon sporlarının yapılabileceği iki ayrı çok amaçlı salon da yer alıyor.

Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olması hedeflenen Sinop Şehir Stadı'nın 2022 yılında hizmete alınması bekleniyor.

Stat inşaatında incelemelerde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, çok kullanışlı bir biçimde inşa edilen stadın yüzde 65'lik bölümünün tamamlandığını söyledi.

En son teknoloji ile inşa edilen stadın tamamlandığında ülke ve Sinop sporuna önemli katkılar sunacağını vurgulayan Karaömeroğlu, "İnşallah stadımızın tamamlanmasıyla kentimizin spor altyapısı da tamamlanmış olacak. Bu statla birlikte aynı zamanda kentimiz tüm ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır hale geliyor. İnşallah gelecek yıl yapımı tamamlanacak stadımızı Karadeniz'in incisi Sinop'a kazandıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimize, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

'Yılın Stadı' yarışmasına Türkiye'den iki aday
SPOR
'Yılın Stadı' yarışmasına Türkiye'den iki aday
Abone Ol Google News
12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

​Meteorolojiden bazı illere uyarı yapıldı.
Sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz

Sürdürülebilir olmasını
temenni ediyoruz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes ilanına ilişkin açıklama
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?

​Bakan Muş başvuru tarihini ve detayları açıkladı.

​İsrail polisi cuma namazı sonrası cemaate saldırdı.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.