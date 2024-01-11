Trendyol Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.





Mücadelede sarı-kırmızılıların golü dakika 45+1 Kerem Demirbay atarken kırmızı-beyazlıların golünü dakika 86' Fode Koita (P) kaydetti.





Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 48'e yükselterek Fenerbahçe'yle puan farkını ikiye indirdi.





Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.





SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK YARI

6. dakikada Koita, sol kanattan topu ceza sahası içeresinde bulunan Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur Çiftçi'nin sert vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topa penaltı noktası üzerinde Nelsson kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu. Camara topu çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde Nelsson topa bir kez daha kafayla vurdu, top üstten dışarıya gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede güçlükle topu kontrol etti.





17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Kerim'in vuruşunda top kale direğinden tekrar oyun alanına geldi.

22. dakikada Mertens, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.





39. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasında topun gelişine Kvet, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.





45. dakikada Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Sivasspor'un soldan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topa Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

58'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahası içerisine ortaladığı topa Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.





84'üncü dakikada ceza sahası içinde Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın eline çarpan top nedeniyle hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Koita'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+3'üncü dakikada Gaatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta arka direğe doğru gelen topa Halil sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal tehlikeyi uzaklaştırdı. Seken topa Ndombele sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Ali Şaşal bir kez daha topu kontrol etti.





90+6'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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