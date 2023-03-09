|
Reklam
Reklam
Spor

Sivasspor avantaj arıyor

Kırmızı beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak.

10:37 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci

Sivassporlu futbolcuların gol sevinci

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün İtalya'da Fiorentina ile saat 23.00'de karşılaşacak. Maç Exxen'de yayınlanacak. İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Mart'ta Sivas'ta oynanacak.


Grup lideri olarak son 16 turuna kalan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantaj sağlamak istiyor.


Kırmızı-beyazlı takımda 3 oyuncu bugünkü maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa bugün kadroda yer alamayacak.


"Amacımız iyi bir skor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Formda bir takımla karşılaşacağız. Amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Rakibin ve kendi gücümüzü biliyoruz" ifadelerini kullandı.





#Sivasspor
#UEFA Konferans Ligi
#Fiorentina
1 saat önce
default-profile-img
Sivasspor avantaj arıyor
HDP davasında sözlü savunma tarihinde yeni gelişme
Mozambik'te kuvvetli fırtına ve sel: 117 kişi yaşamını yitirdi
MEB başvuruları almaya başladı: Sözleşmeli personelin kadroya atanmasında kritik süreç
HDP'li Sancar: Bizim görüşmemiz CHP lideriyle değil Millet İttifakı ortak adayı ile olacak
Gürcistan'da protestolara sebep olan yasa tasarısı geri çekildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.