Sivasspor avantaj arıyor

Sivassporlu futbolcuların gol sevinci
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün İtalya'da Fiorentina ile saat 23.00'de karşılaşacak. Maç Exxen'de yayınlanacak. İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Mart'ta Sivas'ta oynanacak.
Grup lideri olarak son 16 turuna kalan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantaj sağlamak istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda 3 oyuncu bugünkü maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa bugün kadroda yer alamayacak.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Formda bir takımla karşılaşacağız. Amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Rakibin ve kendi gücümüzü biliyoruz" ifadelerini kullandı.