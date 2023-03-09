Sivasspor avantaj arıyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Formda bir takımla karşılaşacağız. Amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Rakibin ve kendi gücümüzü biliyoruz" ifadelerini kullandı.