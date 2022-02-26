Sivasspor-Beşiktaş | CANLI

Spor

Ukrayna'da mahsur kalanlar arasında Türk asıllı futbolcu da çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde, Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara saklandılar. Mahsur kalanlar arasında Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan'ın da olduğu ortaya çıktı.