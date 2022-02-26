Sivasspor-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 26. haftayı 34 puanla 12. sırada tamamlamıştı. Beşiktaş'sa, aynı skorla evinde Altay'ı yenerek 27. hafta öncesinde 41 puanla 6. sırada yer aldı.
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş'ın, saat 19'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacağı maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Futbolseverler, mücadelenin heyecanını beIN SPORTS 1'de yaşayacak.
Sivasspor'un muhtemel 11'i;
- Muammer, Erdoğan, Goutes, Caner, Uğur, Cofie, Konate, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Yatabare.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i;
- Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Güven, Batshuayi.