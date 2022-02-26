Spor Sivasspor-Beşiktaş | CANLI
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor-Beşiktaş | CANLI

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı istatistikleri ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Beşiktaş | CANLI
Sivasspor-Beşiktaş

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 26. haftayı 34 puanla 12. sırada tamamlamıştı. Beşiktaş'sa, aynı skorla evinde Altay'ı yenerek 27. hafta öncesinde 41 puanla 6. sırada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş'ın, saat 19'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacağı maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Futbolseverler, mücadelenin heyecanını beIN SPORTS 1'de yaşayacak.

Sivasspor'un muhtemel 11'i;

  • Muammer, Erdoğan, Goutes, Caner, Uğur, Cofie, Konate, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Yatabare.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i;

  • Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Güven, Batshuayi.
Rusyayadesteğini ilan etti

Rusya'ya
desteğini ilan etti

​Kırgız lider Caparov Putin ile telefonda görüştü
Ruslara uyanın çağrısı

Ruslara 'uyanın' çağrısı

​Hiperenflasyon, kuyruklar ve işsizlik sizi bekliyor.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Bombaların yağdığı Kiev'de bir bebek sığınakta dünyaya geldi.

​Manchester United'ın kararına sosyal medyadan destek yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.