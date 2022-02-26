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Sivasspor-Beşiktaş | CANLI

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı istatistikleri ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Sivasspor-Beşiktaş maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Sivasspor-Beşiktaş

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 26. haftayı 34 puanla 12. sırada tamamlamıştı. Beşiktaş'sa, aynı skorla evinde Altay'ı yenerek 27. hafta öncesinde 41 puanla 6. sırada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş'ın, saat 19'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacağı maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Futbolseverler, mücadelenin heyecanını beIN SPORTS 1'de yaşayacak.

Sivasspor'un 11'i;

  • Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare.

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi.
Rusyayadesteğini ilan etti

Rusya'ya
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Beşiktaş Sivas deplasmanında

Beşiktaş Sivas deplasmanında

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
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