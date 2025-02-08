Sivasspor - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.
Beşiktaş ligde topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 23 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Samuel, Simic, Efkan, Rey Manaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile.