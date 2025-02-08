Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Sivasspor - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

18:568/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sivasspor - Beşiktaş
Sivasspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.


4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.


Beşiktaş ligde topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 23 puanla 15. basamakta bulunuyor.


SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Samuel, Simic, Efkan, Rey Manaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile.


SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
60 - 65 KPSS puanı olana şans geldi! Duyuru paylaşıldı: Personel ve memur alımı yapılacak