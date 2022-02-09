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Sivasspor çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor çeyrek finale yükseldi
Bandırmaspor-Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Günün ilk maçında Bandırmaspor ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 4-2'lik skorla Sivasspor lehine sonuçlandı. Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlı ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivasspor'un gollerini 2, 45, ve 84. dakikalarda Max Gradel ve 80. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti. Ev sahibi Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ve 54. dakikada Guy Landel kaydetti. Bandırmaspor'da 24. dakikada Lokman Gör kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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