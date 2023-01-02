Spor Sivasspordan TFFye başvuru Maç tekrar edilsin
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Sivasspor'dan TFF'ye başvuru: Maç tekrar edilsin

Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Galatasaray maçı tekrar edilecek mi?
Sivasspor'un iptal edilen golü büyük tartışma çıkarmıştı.

Sivasspor, iptal edilen gol tartışması süren Galatasaray maçı hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, kural hatası gerekçesiyle maçın tekrar edilmesi için başvuru yapıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur. Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir. Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

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