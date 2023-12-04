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Spor

Sivasspor hakeme tepkili: "Kadıköy'de kara gece yaşandı"

Sivasspor, Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Hakem kararlarına tepki gösteren Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor" ifadelerini kullandı.

22:35 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:35 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.


Karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ve VAR’da görev yapan Emre Malok Sivassporlular tarafından tepki gördü.


Basın mensuplarına konuşan Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, maçın ilk yarısında verilmeyen penaltı pozisyonuyla Fenerbahçe'nin gol pozisyonu öncesinde yaşananlar üzerine sert tepki gösterdi.


Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün açıklamaları:

"Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de YOK belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu"








#Sivasspor
#Fenerbahçe
#Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl
#Bahattin Şimşek
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