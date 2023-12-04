Sivasspor hakeme tepkili: "Kadıköy'de kara gece yaşandı"

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ve VAR’da görev yapan Emre Malok Sivassporlular tarafından tepki gördü.
Basın mensuplarına konuşan Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, maçın ilk yarısında verilmeyen penaltı pozisyonuyla Fenerbahçe'nin gol pozisyonu öncesinde yaşananlar üzerine sert tepki gösterdi.
"Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de YOK belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu"