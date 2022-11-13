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Sivasspor galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında dün Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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Haber Merkezi AA
Sivasspor kaç maçtır galibiyet alamıyor?
Sivasspor, Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor.

Ligin 10. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 yenen Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligde 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor'a 2-0 yenildi.

Ligin 13. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kaybeden Sivasspor, dün iç sahada da Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

Sivasspor, ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar 14 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü.

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