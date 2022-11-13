Sivasspor galibiyeti unuttu

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İletişim Başkanı Altun'dan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Altun, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama sonrası vatandaşları uyardı. Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.