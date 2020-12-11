UEFA AVRUPA LİGİ

Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldı

Sivasspor kafilesi İsrail'den Türkiye'ye dönmek üzere gittiği Tel-Aviv Havalimanı'nda mahsur kaldı. İsrailli yetkililer kafileye pasaport işlemleri esnasında türlü zorluklar çıkarıyor.

Haber Merkezi AA
Sivasspor kafilesi pasaport işlemlerinde zorluk çıkaran İsrailli yetkilileri alkışlayarak protesto etti.

Sivasspor kafilesi pasaport işlemlerinde zorluk çıkaran İsrailli yetkilileri alkışlayarak protesto etti.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

  • Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı
Yeni Şafak

Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

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Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı
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