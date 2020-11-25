Sivasspor-karabağ maçı ne zaman?

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda Karabağ maçı öncesi Jorge Felix'in de sakatlığı sürüyor. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlayacak.

Villarreal 9 puanla lider

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Sivasspor'da iki pozitif vaka daha Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" denildi.Sivasspor, geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme 😷 pic.twitter.com/46Mf2EblYh— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 23, 2020 Rıza Çalımbay'dan sitem: O penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın

Avrupa'da 11 maçta 3 galibiyet

Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, üç kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Avrupa maçlarında toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız ve Kayode'nin yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta mücadelesinde 26 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak.

Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.