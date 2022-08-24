Spor Sivasspor taraftarından Malmö maçına dev hazırlık
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Sivasspor taraftarından Malmö maçına dev hazırlık

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında yarın 3-1'in rövanşında Malmö'yü konuk edecek Sivasspor'da taraftar grupları maça büyük hazırlık yapıyor. Sivas Büyükşehir Belediye'sinin bütün biletleri alarak taraftarlara ücretsiz dağıtacağını duyurmasının ardından stadın dolması beklenirken, taraftar grupları da koreografi hazırlıkları yapıyor.

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Haber Merkezi İHA
Sivasspor ne koreografisi yapacak?
Sivasspor'un taraftar gurplarından Elli Sekiz, Malmö maçı için koreografi hazırlığı yapıyor.

Sivasspor - Malmö maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Malmö maçında koreografi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gece gündüz demeden çalışıyorlar

Sivasspor’un “Elli Sekiz” adlı taraftar grubu, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte Türkiye çapında ses getiren koreografilere imza atan kırmızı-beyazlılar, Malmö maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Koreografi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlanan koreografi başlama düdüğünden önce sergilenmeye başlayacak. Elli Sekiz taraftar grubundan yapılan açıklamada ise, “Elli Sekiz Taraftar Grubu olarak, Sivasspor ile Malmö arasında oynayacağımız maçta koreografi yapacağımızı tüm taraftarlarımıza duyuruyoruz" denildi.

Hazırlıklar başladı

Öte yandan Malmö maçına hazırlanan Sivasspor, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Dia Saba da takımla birlikte çalışmalara başladı. Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

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