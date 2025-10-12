Yeni Şafak
Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı

14:3012/10/2025, Pazar
IHA
Kırmızı-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün sağanak yağış altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

#Sivasspor
#Trendyol 1. Lig
#Futbol
