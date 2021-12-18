Sivasspor seri yaptı, Kasımpaşa ligin dibine demir attı

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
43. dakikada Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 50. dakikada Fayçal Fajr ve 76 ile 81'de Yatabare ile bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdüren Sivasspor, puanını 25'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 11 puanla son sırada yer aldı.