Sivasspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dünya

Rus ordusuna karşı sivil barikat

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Son olarak Ukrayna Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarından 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna'da Rus ordusuna karşı mücadele veren ordunun yanında sivil direnişinden de yeni kareler geliyor.Ukraynalılar son olarak barikat kurup, Rus askeri konvoyunun ilerleyişini durdurdu. Rus ordusuna karşı kurulan sivil barikat savaşın en çarpıcı anlarından biri oldu.