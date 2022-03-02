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Sivasspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Sivasspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Karagümrük ile karşılaştı. Sivasspor, Yatabare'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kupada yarı finale yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Türkiye Kupasında yarı finale yükseldi
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi

Maçtan dakikalar;

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan sert ortasında meşin yuvarlak defanstan sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Yatabare topa vuramayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

17. dakikada Kayode ile verkaç yaptıktan sonra sağ kanata inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında, Viviano kalesinden çıkarak topu kornere tokatladı.

25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare, şık bir hareketle topu çektikten sonra boş durumdaki Felix'i gördü. Bu futbolcunun topuk pasıyla hareketlenen Gradel'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

28. dakika Fatih Karagümrük sağ kanattan korner kazandı. Caner Erkin'in ortasında ön direkte iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Demir Grup Sivasspor'a yarı finali getiren tek golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

  • Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK eşleşmesinin galibi olacak.

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