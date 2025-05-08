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Sivasspor'da Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

14:458/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan, bugünkü antrenmanı Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de ziyaret etti.


Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.






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