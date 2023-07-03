Sivasspor'da Servet Çetin dönemi başladı

İmza töreninde konuşan Servet Çetin, "Burası benim için çok değerli ve başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Çoşkulu, rakibi ısıran bir takım oluşturacağımızı söyleyebilirim" dedi.





''Sivas'ı hak ettiği yerlere getireceğiz''





Sivasspor'da teknik direktörlük görevine başlayacağı için mutlu olduğunu belirten Çetin, "Sivas benim için çok önemli. Burada 1 sene futbol oynadım, 4 sene yardımcı antrenörlük, şimdi nasip olursa teknik direktörlük yapacağız. Bende yeri ayrı, gençliğim burada geçti. Kulübün dinamiklerini iyi biliyorum. Çalışma ortamı bir antrenör için oldukça iyi. Herkes taşın altına elini koyuyor. Kısa sürede başladık çalışmalara. İnşallah Sivas'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Biz elimizden geldiğince çalışıp ondan sonrasını hep beraber göreceğiz. Burası benim için gerçekten çok değerli ve kulübün başarılı olması için elimizden gelen çabayı göstereceğim" dedi.





"Coşkulu, rakibi ısıran bir takım olacağız"





Çalışmalara bugünden itibaren başlayacaklarını, ikinci etap kampını Erzurum'da yapacaklarını belirten Çetin transfer konusunda da çalıştıklarını belirterek, "Kulübümüze uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. İşimiz zor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Konuyu yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Sözleşmesi bitenler arasında kalmasını istediklerimiz olur, mevcutların durumunu da değerlendireceğiz. Eksik bölgelere doğru oyuncuları bulmak için çalışıyoruz. İstişare ile en kısa sürede onu belirleyeceğiz. Şimdiden ligde bir hedef belirtmek doğru olmaz. Üst sıralarda yer almak için elimizden gerekeni yapacağız. Tek bir sistem üzerinde olmayacağız. Farklı sistemlere geçebiliriz. Coşkulu, rakibi ısıran, oyun oynamaya çalışan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Gelen oyuncuları diğerleri ile harmanladıktan sonra daha iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Öncelikle kulübümüzü belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Genç oyunculara elimden geldiğince fırsat vermeye çalışacağız olanları kampa alıp değerlendireceğiz" diye konuştu.











