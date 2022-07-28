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Sivasspor'da Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Bolu ve Avusturya kamplarının ardından Sivas'a dönen yiğidolar, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Haber Merkezi DHA
Sivassporda Süper Kupa hazırlıkları sürüyor
Sivasspor, geçen sezon Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

"Ortada bir gerçek var"

Kulüp yayın organlarına konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Çalışma açısından kamplarımız süperdi, neşeli ve güzel bir şekilde kamp yaptık. Kısacası mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik. Oynadığımız 5 hazırlık maçını da çok iyi şekilde bitirdik. Ortada bir gerçek var, bizim iyi bir kadro kurmamız lazım. İyi bir kadro derken de geniş ve iyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa hem de Türkiye’de gidelim. Benim en çok istediğim şeylerden biri de oynayacağımız Süper Kupa. Onu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu da Sivas tarihinde hiç olmamış bir şey. Süper Kupa’yı oynamak bütün futbolcuların, bütün takımların en çok istediği şeyler”

"Taşıyacak oyuncular almamız gerek"

Takıma güvendiğini kaydeden tecrübeli hoca, “Mükemmel çalıştık, çok iyi bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizi hem ligde hem de Avrupa’da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor. Biz yine de Trabzonspor maçında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kapasitemizin üstüne çıkacağız. Süper Kupa’yı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız”

  • Çalımbay, Süper Kupa’da maç gününe kadar taraftarların maça yeteri kadar ilgi göstereceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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