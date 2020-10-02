Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz 48 takımın yer aldığı çekilişte 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılar Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrasında oluşan gruplar;A Grubu: Bayern Münih - Atletico Madrid - Salzburg - Lokomotiv MoskovaB Grubu: Real Madrid - Shakhtar - Inter - Mönchengladbach C Grubu: Porto - Manchester City - Olympiakos - MarsilyaD Grubu: Liverpool - Ajax - Atalanta - MidtyjllandE Grubu: Sevilla - Chelsea - Krasnodar - RennesF Grubu: Zenit - Borussia Dortmund - Lazio - Club BruggeG Grubu: Juventus - Barcelona - Dinamo Kiev - FerencvarosH Grubu: PSG - Manchester United - Leipzig - BaşakşehirŞampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi #UCL 🤔Ölüm grubu size göre hangisi? pic.twitter.com/QLMRuLFy3Z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020 Fatih Terim'den ülke puanı mesajı: Bu maç tek maç ve telafisi yok