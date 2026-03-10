Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor'un konuğu Hatayspor

Sivasspor'un konuğu Hatayspor

13:3910/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Sivasspor'un Ankara Keçiörengücü maçındaki 11'i
Sivasspor'un Ankara Keçiörengücü maçındaki 11'i

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Sivasspor ligde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.


Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi ile kırmızı kart cezalısı Charisis, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.


Sivas temsilcisi, bugün Hatay'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.


Sivasspor ligde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ise 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 19. sırada bulunuyor.





#1. Lig
#Sivasspor
#Hatayspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL soru cevap anahtarı 2026