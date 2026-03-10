Sivasspor'un konuğu Hatayspor

Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi ile kırmızı kart cezalısı Charisis, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor ligde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ise 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 19. sırada bulunuyor.