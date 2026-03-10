Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı

12:3710/03/2026, Salı
AA
Kadir Sağlam
Kadir Sağlam

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak 30. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Batuhan Kolak

