Sivasspor'un maç biletleri Biletinial üzerinden satılacak

Net Global Sivasspor, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere maç biletlerinin artık Biletinial üzerinden satılacağını açıkladı.
Süper Lig'e veda eden Net Global Sivasspor'un maç biletleri, artık Biletinial üzerinden satılacak.
"Kulübümüz, Biletinial ile 3 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Yeni sezonda taraftarlarımız, biletlerini Biletinial üzerinden kolaylıkla temin edebilecek, daha hızlı, daha güvenli ve daha erişilebilir bir bilet deneyimi yaşayacaktır. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgiler, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."