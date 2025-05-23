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Sivasspor'un maç biletleri Biletinial üzerinden satılacak

Sivasspor'un maç biletleri Biletinial üzerinden satılacak

16:2123/05/2025, Cuma
AA
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Sivasspor
Sivasspor

Net Global Sivasspor, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere maç biletlerinin artık Biletinial üzerinden satılacağını açıkladı.

Süper Lig'e veda eden Net Global Sivasspor'un maç biletleri, artık Biletinial üzerinden satılacak.


Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere maç biletlerinin, biletleme alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarından birisi olan Biletinial'da satılacağı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüz, Biletinial ile 3 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Yeni sezonda taraftarlarımız, biletlerini Biletinial üzerinden kolaylıkla temin edebilecek, daha hızlı, daha güvenli ve daha erişilebilir bir bilet deneyimi yaşayacaktır. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgiler, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."






#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Biletinial
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