|
Reklam
Reklam
Spor

Sivasspor'un rakibi Fiorentina'yı tanıyalım

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Fiorentina, İtalya Ligi'nin (Serie A) köklü kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor.

17:08 . 24/02/2023 Cuma
AA
Fiorentina liginde 14. sırada yer alıyor.

Fiorentina liginde 14. sırada yer alıyor.

Fiorentina, Serie A'da 1955-56 ve 1968-69 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.


1960-1961 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden Mor Menekşeler, finalde Glasgow Rangers'ı geçerek şampiyonluğa uzandı.


1956-1957 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybeden Fiorentina, 1989-1990 sezonunda da UEFA Kupası finalinde Juventus'a yenildi.


Maçlarını 47 bin kişilik Artemio Franchi Stadı'nda oynayan mor-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yapıyor.


Başakşehir'in grubunu 2. sırada tamamladı

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerde play-off turundan katılan Fiorentina, Hollanda ekibi Twente'yi eleyerek Başakşehir'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.


Grubunda oynadığı 6 maçta topladığı 13 puanla Başakşehir'in averajla gerisinde 2. sırada yer alan İtalya temsilcisi, play-off turunda Portekiz ekibi Braga'yı iki maçta da (4-0/3-2) yenerek son 16 turunda Sivasspor'un rakibi oldu.


Ligde 14. sırada

Fiorentina bu sezon Serie A'da üst sıralardan uzak kaldı.


Ligde geride kalan 23 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 25 puan toplayan mor-beyazlı takım, 14. sırada kendisine yer buldu.












#Sivasspor
#Fiorentina
#UEFA Konferans Ligi
18 dakika önce
default-profile-img
Sivasspor'un rakibi Fiorentina'yı tanıyalım
Bakan Koca'dan deprem bölgesi için tetanos aşısı uyarısı
İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Savaş ilanı sayılacak
Konya'da deprem meydana geldi
İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.