Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması: "Anlaşma sağlamıştık"

Adı Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Daha önce Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını söyleyen Hırvat hoca, Çin'den ayrılamadığı için sarı-lacivertli takımın başına geçemediğini ifade etti.

"Haziran ayında anlaşmıştık"

Slaven Bilic, "Altıncı ayda ayrılmak istedim, Fenerbahçe ile her şeyi kabul ettim. BJ Guoan başkanıma geldim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Yeni stadyum yaptığını ve takımda uzun vadeli planları olduğu için kalmamı istedi. Üç gün boyunca görüştük ve sezon sonunda ayrılmak için anlaştık" dedi.

"Reddedilmez"

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Bilic, Fenerbahçe'den gelen bir teklifin reddedilemeyeceğini söyledi. Bilic, "Kendimi tanıyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Sadece ben değil, gerçekçi olalım. Gelen bir teklife 'Hayır' demek mümkün değil. Türkiye çok sevdiğim bir ülke" ifadelerini kullandı.

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