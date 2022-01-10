Spor Slaven Bilicten Fenerbahçe açıklaması "Anlaşma sağlamıştık"
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Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması: "Anlaşma sağlamıştık"

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına devam eden ve henüz resmi biriyle anlaşmayan Fenerbahçe'de, Slaven Bilic'in ismi ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli takımın görüşmeler yaptığı Hırvat hoca, Haziran ayında Fenerbahçe ile anlaştıklarını ama Çin'den ayrılamadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Slaven Bilicten Fenerbahçe açıklaması: Anlaşma sağlamıştık
Slaven Bilic şu anda kulüp çalıştırmıyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Daha önce Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını söyleyen Hırvat hoca, Çin'den ayrılamadığı için sarı-lacivertli takımın başına geçemediğini ifade etti.

"Haziran ayında anlaşmıştık"

Slaven Bilic, "Altıncı ayda ayrılmak istedim, Fenerbahçe ile her şeyi kabul ettim. BJ Guoan başkanıma geldim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Yeni stadyum yaptığını ve takımda uzun vadeli planları olduğu için kalmamı istedi. Üç gün boyunca görüştük ve sezon sonunda ayrılmak için anlaştık" dedi.

  • "Reddedilmez"
  • Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Bilic, Fenerbahçe'den gelen bir teklifin reddedilemeyeceğini söyledi. Bilic, "Kendimi tanıyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Sadece ben değil, gerçekçi olalım. Gelen bir teklife 'Hayır' demek mümkün değil. Türkiye çok sevdiğim bir ülke" ifadelerini kullandı.

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