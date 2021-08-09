Spor Slaven Bilicten Min-jae Kim yorumu Harika bir oyuncu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Slaven Bilic'ten Min-jae Kim yorumu: Harika bir oyuncu

Beijing Guoan Teknik Direktörü Slaven Bilic, Fenerbahçe ile anlaşan oyuncusu Min-jae Kim hakkında açıklamalarda bulundu. Bilic, "Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu kadrosuna kattı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slaven Bilicten Min-jae Kim yorumu: Harika bir oyuncu
Fenerbahçe'nin Min-jae Kim'i 3.5 milyon euroya transfer ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen Min-jae Kim'i kadrosuna kattı. Çin ekibinin teknik direktörü Slaven Bilic, sarı-lacivertli takımın yeni transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Fanatik'te yer alan habere göre Bilic, Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer yaptığını söyledi. Slaven Bilic'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Çok iyi bir oyuncu"

  • "Kim, son derece iyi bir futbolcu. Ne yazık ki o da dahil, bu sezon yabancı oyuncularımızı kaybediyoruz. Bakambu da gidiyor. Çin’deki bütçe kısıtlaması, bu kayıplara neden oldu.”

"Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu transfer etti"

  • "Kim’i takımda tutmak istedik ama sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyordu. Gitmek istediği için onu durdurmak çok zordu. Fizik olarak çok güçlü ve hızlı. 1.90 cm boyunda, topla da iyi işler yapıyor. Henüz 24 yaşında, öğrenmeye devam ediyor ve potansiyeli çok fazla. Böyle devam etmesi halinde üst düzey bir oyuncu olacağından eminim. Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu transfer etti. 3’lü ya da 4’lü defans sisteminde rahatlıkla oynar."

"Uyum sorunu yaşamaz"

  • “Burada Beijing Guoan gibi büyük bir kulüpte oynuyordu ve şimdi yine büyük bir kulüpte forma giyecek. Güney Kore Milli Takımı’nda forma giyiyor ve potansiyeli de ortada. Çin’de zaten yıllardır Avrupa’da oynamış isimlerle oynuyor. Çok rahatlıkla Süper Lig ’de oynar ve başarılı olacağına da yürekten inanıyorum.”

Beijing Guoan Teknik Direktörü Slaven Bilic
Beijing Guoan Teknik Direktörü Slaven Bilic


Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.