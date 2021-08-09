Slaven Bilic'ten Min-jae Kim yorumu: Harika bir oyuncu

Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen Min-jae Kim'i kadrosuna kattı. Çin ekibinin teknik direktörü Slaven Bilic, sarı-lacivertli takımın yeni transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Fanatik'te yer alan habere göre Bilic, Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer yaptığını söyledi. Slaven Bilic'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Çok iyi bir oyuncu"
- "Kim, son derece iyi bir futbolcu. Ne yazık ki o da dahil, bu sezon yabancı oyuncularımızı kaybediyoruz. Bakambu da gidiyor. Çin’deki bütçe kısıtlaması, bu kayıplara neden oldu.”
"Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu transfer etti"
- "Kim’i takımda tutmak istedik ama sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyordu. Gitmek istediği için onu durdurmak çok zordu. Fizik olarak çok güçlü ve hızlı. 1.90 cm boyunda, topla da iyi işler yapıyor. Henüz 24 yaşında, öğrenmeye devam ediyor ve potansiyeli çok fazla. Böyle devam etmesi halinde üst düzey bir oyuncu olacağından eminim. Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu transfer etti. 3’lü ya da 4’lü defans sisteminde rahatlıkla oynar."
"Uyum sorunu yaşamaz"
- “Burada Beijing Guoan gibi büyük bir kulüpte oynuyordu ve şimdi yine büyük bir kulüpte forma giyecek. Güney Kore Milli Takımı’nda forma giyiyor ve potansiyeli de ortada. Çin’de zaten yıllardır Avrupa’da oynamış isimlerle oynuyor. Çok rahatlıkla Süper Lig ’de oynar ve başarılı olacağına da yürekten inanıyorum.”
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i İstanbul’a getirdi. pic.twitter.com/e2pDzaRhwg
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i İstanbul’a getirdi. pic.twitter.com/e2pDzaRhwg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 8, 2021