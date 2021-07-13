Kulüp başkanı açıkladı: Transfer için Burak Elmas ile görüştük

Galatasaray'da Fatih Terim ve ekibinin kadrosuna katmak istediği 10 numaranın kim olduğu ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas ve ekibinin görüşmelerde bulunduğu ismin Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu olduğu öğrenildi.

"Burak Elmas ile görüştüm"

Çek ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştüklerini söyledi. Tvrdik, "Bütün kulüpler oyuncumuza teklifte bulunabilir ama kabul etmemiz için hem oyuncu hem de bizim için kayda değer olmalı. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak henüz bir anlaşma olmadı" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag'ın Nicolae Stanciu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edilirken, Galatasaray'ın bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi.

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45 maç; 16 gol ve 8 asist

4 Temmuz 2019 tarihinde Al Ahli'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncunun sözleşmesi, 2023 yılında sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 45 maçta forma giyen Stanciu 16 gol ve 8 asistle oynadı.

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