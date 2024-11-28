Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Stegemann düdük çalacak.
Lig etabında oynanan dört karşılaşma sonunda Fenerbahçe'nin 5, Slavia Prag'ın ise 4 puanı bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Amrabat, UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada olamayacak.
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Doudera, Dorley, Zafeiris, Diouf, Chytil, Provod, Chory
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri