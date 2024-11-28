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Slavia Prag - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

Slavia Prag - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

18:3328/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertliler kritik deplasmanda.
Sarı-lacivertliler kritik deplasmanda.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Slavia Prag-Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.


Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Stegemann düdük çalacak.


Lig etabında oynanan dört karşılaşma sonunda Fenerbahçe'nin 5, Slavia Prag'ın ise 4 puanı bulunuyor.


Sarı-lacivertlilerde cezalı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Amrabat, UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada olamayacak.


SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Doudera, Dorley, Zafeiris, Diouf, Chytil, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri


SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Slavia Prag - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için


SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE CANLI SKOR


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Slavia Prag
#UEFA Avrupa Ligi

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