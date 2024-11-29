Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oldu.





Fortuna Arena'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 2-1 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada En-Nesyri attı. Slavia Prag'ın golünü 7. dakikada Chory kaydetti.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 8 yaparak 15. sıraya yükseldi. Slavia Prag ise 4 puanda kaldı.





Fenerbahçe, lig etabının 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

7' Slavia Prag, Tomas Chory'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Slavia Prag, Chory’nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/MtWRpqRTnJ — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.





17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.





35' Rakibinden şık sıyrılan Dzeko sol ayakla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi 1-1.

GOOOLLL! Edin Dzekooo!! Harika bir vuruş! Usta işi bir golle beraberliği getirdi! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/v8WHGCaOMV — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

İKİNCİ YARI

52. dakikada Szymanski, Dorley'den şık bir çalımla sıyrılarak topla ilerledi ve ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kinsky'de kaldı.





72. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Diouf'un son çizgiden ortasında Doudera altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahasına giren Doudera, topu içeriye çevirirken kaleci Livakovic meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.





85' Sol kanattan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Tusan Tadic'in gelişine pasında Youssef En-Nesyri'nin kale önünde yaptığı vuruşta top kaleci Kinsky'e de çarparak ağlarla buluştu. 1-2

⚽GOOOLLL! En Nesyri!! Tadic'ten harika asist! Temsilcimiz Fenerbahçe Prag'ta önde!! pic.twitter.com/soIyDEqkrj — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024





SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Slavia Prag - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇTAN NOTLAR:

Mourinho takımının başında

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve gribal şikayeti bulunan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmeyen isimler oldu.





Samet Akaydin, Avrupa'da ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prag deplasmanında sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti.

Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred maçın 41. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletico Bilbao maçında cezalı duruma düştü.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Slavia Prag karşısında ilk yarıda kaydettiği golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı. Müsabakanın 35. dakikasında Szymanski'nin pasıyla ceza yayına hareketlenip sert bir vuruşla topu filelere gönderen Dzeko, skoru da 1-1'e getiren isim oldu.

En-Nesyri üst üste 3 Avrupa maçında gol buldu

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Fenerbahçe'nin ilk deplasman galibiyeti

Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda kazandı. Sezona iç sahadaki Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım, ardından Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. İç sahadaki Manchester United beraberliğinin ardından deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Avrupa'da kalesini koruyamıyor

Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı dokuzuncu Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.





SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



